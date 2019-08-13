Дивеевский район, , 02:58 — REGNUM

Жители нижегородского села пожаловались депутату Госдумы Александру Курдюмову (ЛДПР) на огромные заросли опасного сорняка — борщевика Сосновского. Растение разрослось вдоль дорог и уже выше человеческого роста, но средств на уничтожение у местных властей не хватило, чтобы истребить проблему на корню. Депутат на своей странице в соцсетях уточнил, что проблема актуальна не только для одного села, а в целом для области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Жители села Конново Дивеевского района жалуются на огромные заросли борщевика в поселке. Опасное растение разрослось вдоль дороги и уже достигает человеческого роста. На улице стоит жуткий запах. Самим жителям местные власти рассказали, что средства на уничтожение борщевика выделили и даже провели работу, но, судя по этим фотографиям, либо выделенные средства ушли в никуда, либо обрабатывали не там. Подобная проблема остро стоит не только в Конново, ядовитое растение можно найти в любом уголке области», — написал депутат и предложил нижегородцам делиться схожей проблемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в комментариях нижегородским СМИ специалисты областного минсельхоза уточняли, что ядовитое растение распространено в 15 районах субъекта Федерации. Самые большие площади борщевик «захватил» в Бору, Выксе, Чкаловске, Семеновском городских округах и других районах.

Напомним, с декабря 2014 года данное растение, ранее выращиваемое как силосное для корма скоту, утратило свой статус сельхозкультуры. С декабря 2015 года его объявили сорным. Проблема растения, опасного и для животных, и для людей, распространена повсеместно по стране. Борщевик Сосновского при соприкосновении с кожей даёт долго не заживающий ожог.