Гатчина, Ленинградская область, 13 августа 2019, 01:15 — REGNUM
Извинения принёс игумен Фотий матери мальчика после скандала с грубым окунанием в купель, передаёт НТВ.
Извинения священника звучали следующим образом:
«Мама! Ну, не будем тогда дожидаться Прощённого воскресенья. Уж простите меня. Простите».
Мать в ответ спросила:
«Это не было сарказмом?»
Напомним, жительница Ленинградской области подала заявление в полицию после того, как её сын, как она утверждает, получил травмы во время крещения.
Крестил ребёнка игумен Фотий, фанатично окуная малыша в купель. Инцидент произошёл в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины.
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