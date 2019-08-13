Гатчина, Ленинградская область, , 01:15 — REGNUM

Извинения принёс игумен Фотий матери мальчика после скандала с грубым окунанием в купель, передаёт НТВ.

Извинения священника звучали следующим образом:

«Мама! Ну, не будем тогда дожидаться Прощённого воскресенья. Уж простите меня. Простите».

Мать в ответ спросила:

«Это не было сарказмом?»

Напомним, жительница Ленинградской области подала заявление в полицию после того, как её сын, как она утверждает, получил травмы во время крещения.

Крестил ребёнка игумен Фотий, фанатично окуная малыша в купель. Инцидент произошёл в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины.

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