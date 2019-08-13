Урумчи, Китай, , 01:05 — REGNUM

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая вложили почти 1,15 млрд юаней (около $163 млн) в улучшение питания школьников и учеников в сельской местности за первую половину текущего года, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

В местном департаменте образования сообщили, что почти 1,44 млн сельских школьников получили помощь в рамках указанной программы, целью которой является улучшить питание в начальных и средних школах региона, особенно в тех, что серьезно пострадали от бедности на юге Синьцзяна.

Среди получивших помощь почти 1,3 млн оказались школьниками из 33 уездов и городов юга Синьцзяна, сообщили в департаменте образования. Для полного исполнения программы, на места в нищие регионы были направлены эксперты, которые провели исследование ситуации для дальнейшей выработки стратегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский Синьцзян за четыре года вывел из нищеты более 2,31 млн человек