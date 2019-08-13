Пекин, , 00:55 — REGNUM

Полиция Китая уничтожила в общей сложности 107 тыс. единиц незаконного огнестрельного оружия и огромное количество взрывчатки в 154 городах по всей стране, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Уничтоженное оружие и взрывчатка были конфискованы полицией или добровольно сданы полиции их владельцами с конца 2018 года. В феврале 2018 года Министерств общественной безопасности Китая запустил двухлетнюю кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки.

В её рамках было раскрыто 16 тыс. дел и задержано 17 тыс. подозреваемых, сообщили в министерстве. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки в Китае с января по июль текущего года, упало на 20%. Данная операция стала уже второй после той, что прошла в 146 годах Китая в сентябре 2018 года.

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