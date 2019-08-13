Краснодар, , 00:28 — REGNUM

От ведения судебных процессов отстранена скандально известная судья Елена Хахалева, пишет «КП-Кубань».

Уточняется, что она переведена в состав судей №11, занимающийся научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Хахалева возглавит это подразделение.

По решению нового председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, с середины этого месяца составы судей изменены «с целью совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке».

Теперь, как отмечает издание, «в числе тех, кто будет решать судьбы людей и их имущества», Хахалевой не будет.

Напомним, печальную известность Хахалева получила из-за свадьбы её дочери в 2017 г., на которую были потрачены миллионы рублей — и эта информация попала в СМИ. Год назад судья была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда.

Читайте подробнее:Судья Хахалева покинула пост в Краснодарском краевом суде

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани судей проверяют после жалоб иностранных автоконцернов