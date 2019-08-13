Куньмин, Китай, , 00:12 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 30,96 кг метамфетамина в рамках двух дел о транспортировке наркотиков, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Полиция направила в уезд Чаннин города Пуэр на границу Китая и Мьянмы в начале июля текущего года группу захвата после того, как получила наводку о готовящейся контрабанде наркотиков.

6 июля полиция арестовала пятерых подозреваемых в Пуэре и изъяла у них 40 упаковок метамфетамина общим весом 22,19 кг, которые были спрятаны в топливном баке автомобиля.

Полиция раскрыла дугой случай в уезде Ланьцан города Пуэр в то же день, обнарив 15 упаковок наркотиков общим весом 8,77 кг в грузовике. Дальнейшее расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции Юньнань было изъято 114,9 кг метамфетамина по нескольким отдельным делам.

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