Хэфэй, Китай, , 00:03 — REGNUM

Четыре человека погибли и еще пятеро пропали без вести при том, что более 130 тыс. человек пострадали после прихода тайфуна «Лекима» в провинцию Аньхой на востоке Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По данным на 1:00 по местному времени 12 июня от тайфуна пострадали 131,8 тыс. жителей провинции Аньхой, почти 6 тыс. га зерновых пострадало. 364 дома было смыто и повреждено еще 349 домов. Прямой материальный ущерб составил 437 млн юаней (около $61,92 млн).

Некоторые дороги в пострадавших от тайфуна районах еще не доступны для движения транспорта, более 5 тыс. домохозяйств по-прежнему не имеют доступа к электроэнергии. В нескольких уездах и деревнях близ города Нинго по-прежнему нет связи, сообщили местные власти.

Напомним, что тайфун «Лекима» стал девятым и самым сильным в Китае за текущий год. Он обрушился на 10 августа на город Вэньлин провинции Чжэцзян, а затем на прибрежный город Циндао провинции Шаньдуна на востоке страны. Десятки человек погибли в двух провинциях.

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