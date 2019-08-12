Рим, , 23:39 — REGNUM

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории диджеем, который даст выступление с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Европейского космического агентства.

Выступление Пармитано состоится 13 августа в рамках посвящённой космосу тематической сессии фестиваля электронной музыки на Ибице. Гости фестиваля увидят трансляцию выступления диджея непосредственно из модуля Columbus на МКС. После этого Пармитано планирует поделиться с собравшимися своим опытом пребывания на орбите.

Напомним, Лука Пармитано прибыл на МКС в конце июля на космическом корабле «Союз МС-13» вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом. Экипаж пробудет на орбите до февраля 2020 года.