Липецк, , 22:44 — REGNUM

В Липецке родителям, которые готовят детей к новому учебному году, на сборы потребуется минимум 15 тысяч рублей. Подсчёты после рейдов по магазинам произвёл портал «Липецкая газета».

Школьная форма обходится липчанам от 4,5 до 10 тысяч рублей. Предметы гардероба можно покупать по отдельности: сарафан в среднем стоит 1,5 тысячи рублей, блузка — около тысячи, колготки — от 250 до 400 рублей, туфли — от 1,5 до двух тысяч, рубашки для мальчиков — от 500 до 1200 рублей, пиджак — от двух тысяч, брюки — от 1200 рублей. Комплект спортивной формы в бюджетных магазинах можно собрать за 2,5 тысячи рублей. Еще во столько же обойдётся минимальный набор канцтоваров и ранец.

Минимальный размер оплаты труда в Липецкой области с 1 января 2019 года составляет 11 тысяч 280 рублей.