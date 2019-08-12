Пекин, , 22:08 — REGNUM

Китайская интернет-технологическая компания ByteDance, которая владеет популярным сервисом с элементами социальной сети TikTok, запустила собственную поисковую систему Toutiao Search, которая в полной мере учитывает законы о цензуре в Китайской Народной Республике. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Bloomberg.

Данная поисковая система работает на основе Toutiao — новостного приложения от все той же ByteDance.

На данный момент известно, что Toutiao Search жестко фильтрует результаты поисковой выдачи в соответствии с законами о цензуре в КНР.

К примеру, на запрос об акциях протеста в Гонконге выдаются ссылки на официальные китайские новостные источники, в которых эти протесты жестко осуждаются.

Аналогичная ситуация с поисковыми запросами, связанными с 4 июня — годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. В этом случае Toutiao Search также выдает ссылки на публикации, в которых протесты в Китае в 1989 году всячески критикуются.

На данный момент в поисковике нет рекламы. Предпочтение в поисково выборке отдается, конечно же, новостному сервису Toutiao.