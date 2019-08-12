Екатеринбург, , 21:48 — REGNUM

Свердловские власти организовали масштабное обновление автопарка для Уральской базы авиационной охраны лесов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информполитики региона.

До авиабазы уже доехали 17 УАЗов и 11 новых бортовых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ-33 088. Но это ещё не всё: 35 УАЗов, 5 колёсных тракторов, пять бульдозеров, четыре вахтовые автомашины, два гусеничных вездехода и даже автобус — это в скором времени пополнит автопарк базы.

Технику областные власти закупили в рамках нацпроекта «Экология». Всего было потрачено 138 млн рублей.

Напомним, о поддержке авиабазы было заявлено в ноябре 2018 года. База находится в федеральном подчинении.

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