Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM

В Свердловской области увеличивается количество пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

К врачам после укуса клещей обратились уже более 31 тысячи свердловчан, из них 5,5 тысяч — это дети.

292 жителя области госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит — и у 59 человек его точно выявили. 371 житель «подцепил» клещевой иксодовый боррелиоз, а с предварительным диагнозом госпитализировали 511 человек.

Напомним, с начала года по 29 июля в области регистрировали 30 тысяч 870 случаев нападения клещей на человека. Более полумиллиона жителей региона прошли через вакцинации от энцефалита.

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