Москва, , 20:11 — REGNUM

Лесные пожары в Сибири в 2019 году могут стать рекордными по площади. Соответствующий прогноз подготовило и опубликовало на своём сайте российское отделение Greenpeace.

В сообщении экологов отмечено, что дожди и похолодание в Сибири улучшили ситуацию, однако на данный момент площадь лесных пожаров достигла максимума с начала года и составляет 5,4 млн гектаров. По оценке российского отделения Greenpeace, уже в скором времени площадь лесов, охваченных огнём, превысит уровень 2018 года, а к концу сезона может быть побит рекорд 2012 года.

В сообщении отмечено, подавляющее большинство лесных пожаров в Сибири происходят в удалённых территориях, где по закону не требуется тушить пожары.

«Именно из-за того, что эти пожары не стали тушить вовремя, они охватили миллионы гектаров лесов. Российское отделение Greenpeace требует от властей пересмотреть зоны контроля и обеспечить необходимое бюджетное финансирование борьбы с пожарами, чтобы не повторить катастрофу в будущем. Сбор подписей под петицией с этими требованиями продолжается — сейчас их уже более 400 000», — отмечено в заявлении российского отделения международной экологической организации.

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