Вашингтон, , 19:57 — REGNUM

В работе американского телеканала CNN и его новостного портала днём 12 августа произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках стали поступать около 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Подавляющее большинство жалоб связано со сбоями на веб-сайте, некоторые сообщают и о неполадках в работе самого телеканала.

Все сообщения поступают с территории США, проблем с вещанием CNN в других странах пока не наблюдается. Руководство телеканала пока не прокомментировало данную информацию.