Москва, , 19:37 — REGNUM

В каждом федеральном округе России при поддержке «Единой России», МЧС России и Министерства просвещения появятся учебные центры для волонтеров. Они помогут им получить необходимые знания и умения для оказания эффективной помощи людям во время чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время посещения учебного центра Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве.

«Я рад сказать ребятам, принимавшим участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в тушении лесных пожаров, искренние слова благодарности. Спасибо за ваше неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь. Сегодня мы договорились о том, что наши волонтеры будут иметь возможность проходить обучение в Москве на базе ВСКС. Мы планируем при поддержке МЧС России, Министерства просвещения и партии «Единая Россия» создавать такие центры в регионах. Наша задача на 2019−2020 годы, чтобы такие центры, с такой оснащенной материально-технической базой, появились в каждом федеральном округе. Нужно не просто желание и неравнодушие, нужны знания и умения. Именно так, объединив усилия, опыт наставничества МЧС, в самое ближайшее время ребята смогут надеть эту форму», — заявил он.

Также в рамках встречи со ВСКС и «Молодой Гвардии Единой России» было подписано соглашение о подготовке волонтеров для реагирования на ЧС.

«Работа волонтерского штаба «Молодой Гвардии» по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области показала, что необходимо системное развитие волонтерства. Поэтому мы совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей подписали соглашение, в рамках которого планируем на базе ресурсных центров ВСКС подготовить волонтеров для реагирования в 10 регионах России, которые находятся в зоне риска из-за частых лесных пожаров, наводнений, ураганов», — сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

В рамках учебы добровольцы получат знания о безопасном поведении в кризисных ситуациях, оказании первой помощи и психологической поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, алгоритме действий первой помощи при различных видах ЧС.

Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев добавил, что в конце 2019 — начале 2020 года начнут работу 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«В них волонтеры из других сфер смогут пройти обучение по программе подготовки волонтеров в ЧС, разработанной профессиональными инструкторами ВСКС. Центры будут оснащены всем необходимым для получения теоретических знаний и отработке на практике навыков по оказанию помощи при ЧС различного характера», — пояснил Евгений Козеев.

По его словам, также будет создан раздел «Добровольцы в ЧС» на платформе Добровольцы России.

«Каждый волонтер сможет пройти регистрацию, указать уровень своих навыков, наличие снаряжения, потребность в сервисах по программе мобильности волонтеров — это поможет нам в считанные дни собирать добровольцев для оказания помощи МЧС России. Мы будем иметь системную базу и волонтерство в ЧС перестанет быть стихийным», — заключил он.