Челябинск, , 19:20 — REGNUM

В Челябинске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества после жалоб более 20 граждан. Люди заявили о том, что столкнулись с обманом при покупке автомобиля в одном из автосалонов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам пострадавших, в автосалоне им обещали новые автомобили по низкой цене и оформление кредита на покупку по ставке в два раза ниже ставки рефинансирования Банка России. Однако когда покупатели вносили предоплату или передавали автомашины в трейд-ин, стоимость авто и ставки по кредиту резко увеличивалась. Клиенты в итоге оказывались перед выбором: потерять предоплату или свою машину либо купить новый автомобиль по ценам выше рыночных и с высокими процентами по кредиту.

Сейчас по делу идёт следствие. Полиция ищет остальных пострадавших от действий мошенников.