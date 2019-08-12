Тула, , 19:02 — REGNUM

Отправить в школу ребенка для родителей в Тульской области обойдется в сумму от 12 до 14 тысячи, и это при условии существенной экономии.

По подсчётам «Вести Тула», ранец обойдется в сумму не менее 3 тыс. рублей. Можно найти и дешевле, но вряд ли такой дотянет хотя бы до конца учебного года и сохранит здоровье ребенка. Ещё не менее тысячи рублей — расходы на канцелярские принадлежности, и это при том, что их запасы нуждаются в почти ежемесячном пополнении.

Самые большие траты родителей ожидают при покупке формы. Самый дешёвый вариант для девочки обойдется в сумму от полутора тысяч рублей, и это без учёта обуви. Цена форменной одежды более менее приемлемого качества может достигать четырех тысяч рублей. Одеть мальчика стоит ещё дороже: костюм и рубашка обойдутся не менее чем в четыре тысячи рублей. Еще около двух тысяч будет стоить пара обуви. Костюм для занятий физкультуры и кроссовки будут стоить около четырех тысяч рублей.

Отметим, что размер МРОТ, установленный в Тульской области на 1 января 2019 года, составляет 13 тыс. 520 рублей. По данным Туластата, средняя зарплата в Туле в первом полугодии 2019 года составила 35 тыс. 878,2 руб.