Брянск, , 18:38 — REGNUM

В Брянском государственном краеведческом музее на старинной иконе проявились капли маслянистой жидкости. Как сообщается 12 августа на официальной странице музея в социальной сети, то, что икона замироточила, первой заметила хранитель фондов.

Автор иконы неизвестен, она датируется XIX веком. Маслянистая влага проступила накануне дня Ильи Пророка, который православная церковь отмечает 2 августа. Однако сообщили об этом только сейчас. 12 августа впервые в истории музея перед мироточащей иконой отслужили молебен.

С 16 августа 2019 года икону смогут увидеть все желающие — образ выставят на экспресс-выставке «Илья Пророк — народный святой».