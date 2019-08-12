Цхинвал, , 18:37 — REGNUM

В школах Южной Осетии завершаются необходимые ремонтные работы, ведется работа по обеспечению учащихся недостающими учебниками. По словам начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобразования Южной Осетии Нины Джиоевой, в школы республики пойдут 699 первоклассников. Об этом 12 августа сообщает ИА «Рес».

Первоклассник

В новом учебном году учащиеся школ Южной Осетии с 1 по 9 классы получат новые учебники по осетинскому языку и литературе. Новые учебники были подготовлены преподавателями Юго-Осетинского государственного университета и сотрудниками Юго-Осетинского Научно-исследовательского института имени З. Н. Ванеева.

Новый учебный год в Южной Осетии начнется 5 сентября. Указ о переносе начале учебного года с 1 на 5 сентября как дань памяти в честь погибших в Бесланской трагедии был подписан в 2018 году президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

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