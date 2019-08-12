Салехард, 12 августа 2019, 18:38 — REGNUM
На Ямале завершается первый этап реализации программы обеспечения жильём работников бюджетной сферы. В 2019 году оформлено 588 сертификатов на приобретение квартир на первичном рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
В ЯНАО действует уникальная мера поддержки работников бюджетной сферы в виде 40% субсидии стоимости нового жилья.
Первые получатели сертификатов уже начали их использовать по назначению и покупать квартиры. Самыми активными муниципалитетами в реализации программы оказались Новый Уренгой и Салехард.