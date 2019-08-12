Салехард, , 18:38 — REGNUM

На Ямале завершается первый этап реализации программы обеспечения жильём работников бюджетной сферы. В 2019 году оформлено 588 сертификатов на приобретение квартир на первичном рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В ЯНАО действует уникальная мера поддержки работников бюджетной сферы в виде 40% субсидии стоимости нового жилья.

«Средний размер выплаты на семью из трёх человек составит примерно миллион двести тысяч рублей. Общий объём финансирования программы позволит за три года приобрести жильё на Ямале двум тысячам специалистов», — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Первые получатели сертификатов уже начали их использовать по назначению и покупать квартиры. Самыми активными муниципалитетами в реализации программы оказались Новый Уренгой и Салехард.