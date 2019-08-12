Мурманск, , 18:19 — REGNUM

Сегодня, в годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», в Мурманской области прошли митинги памяти членов экипажа подлодки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Мурманской области.

В траурном митинге в ЗАТО Видяево, откуда «Курск» ушел в свой последний поход, принял участие глава региона Андрей Чибис. Врио губернатора отметил, что трагические дни августа 2000 года вся страна помнит и сегодня.

«Пример героической стойкости моряков-подводников навсегда останется в нашей памяти», — сказал Андрей Чибис.

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу подводникам, погибшим в океане, торжественным маршем прошли парадные расчеты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

Напомним, 12 августа 2000 года атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений. Это случилось в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв в торпедном аппарате, который вызвала утечка перекиси водорода из-за микротрещин в корпусе торпеды.

Официальные траурные мероприятия сегодня также прошли в Северодвинске и Курске.