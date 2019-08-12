Калуга, , 18:17 — REGNUM

Порядка 300 мероприятий намечено в программе V Международного экологического форума «Экопросвещение», который откроется 16 сентября 2019 года в Калуге. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области Калужской области.

На конкурсе лесных пожарных Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В рамках форума состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства работников лесопожарной службы региона. Соревнования пройдут на территории Юхновского лесничества. Претенденты на звание «Лучший лесной пожарный — 2019» будут состязаться на полосе препятствий, сдавать нормативы ГТО и показывать теоретические знания.

Калужский форум «Экопросвещение» будет проведён в целях реализации национального проекта «Экология» и формирования единой политики в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и экологического образования. Участники форума встрется на круглых столах и конференциях, будут задействованы в экоквестах и экологических акциях, посетят выставки, мастер-классы и тематические уроки.