Москва, , 18:42 — REGNUM

В Москве выявлен факт незаконной поставки на учёт иностранных граждан в одном из хостелов столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, результаты проверки одного из хостелов в северо-западном административном округе показали, что генеральный директор организации с января 2019 года осуществлял фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан. При этом тот факт, что постояльцы там проживать не будут, ему был известен.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 322.3 УК РФ о о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.