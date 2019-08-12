Киев, , 18:10 — REGNUM

Грош цена той культуре, интерес к которой нужно привлекать силой, поощрение же использования украинского языка методом раздачи конфет может закончиться «диабетической комой» для всего народа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 августа, комментируя высказывания украинской писательницы Ларисы Ницой.

Образование Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Ницой заявила, что Украина может исчезнуть из-за равнодушия граждан «к украинскому», а также из-за их внимания к русской культуре.

В частности, Ницой полагает, что роль писателя Пантелеймона Кулиша для Украины сравнима с ролью Пушкина для России. При этом, как отметила писательница, о недавнем юбилее Кулиша никто не вспомнил, а вот к недавней годовщине смерти Владимира Высоцкого было приурочено немало программ и сюжетов.

Ранее Ницой предлагала стимулировать использование детьми украинского языка методом раздачи конфет.

«Можно было бы сказать, что Лариса Ницой больна идиотизмом. Или — что она не ведает, что творит. Но это не так. Она ведает, что творит. Она намеренно хочет исковеркать лицо, тело и душу своего народа.

Глупо сравнивать деятелей литературы и шире — культуры России и Украины (как и любых других стран) в географическом смысле этих понятий: и там, и там творили и украинцы, и русские. И там, и там, а большую часть нашей совместной истории — в общей стране, их творчество оценивал народ. Он оценивал его своей любовью и памятью.

Если так, как она рассказывает, получилось сегодня с отношением на Украине к Владимиру Высоцкому и Пантелеймону Кулишу, то, значит, такова мера народной любви к ним. Если та или иная «культура» требует, как она говорит, «заставлять себя интересоваться ей», то грош ей цена. Если за использование украинского языка всегда надо давать конфету, то дело закончится «диабетической комой» для всего народа.

Так называемой «интеллигенции», к которой, насколько я понимаю, принадлежит Лариса Ницой, тут ничего изменить не удастся. Но на современной Украине делают новую страшную попытку такого рода. Помнится, Адольф Гитлер пытался изменить культурные предпочтения немецкой нации; она на время поддалась на эту дьявольскую заманку, и вот уже более 70 лет страдает.

Желание деятелей типа Ницой и далее коверкать свой народ обречено на провал, это точно, но они заранее должны знать, что наказание для них будет более страшным, чем для нацистских преступников: одного нацистского ада истории земной цивилизации, надеюсь, достаточно», — отметил Михаил Демурин.