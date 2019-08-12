Ханты-Мансийск, , 18:08 — REGNUM

В Югре за семь месяцев 2019 года зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции и 14 случаев энтеровирусных менингитов. Наибольшее число случаев отмечены в Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Покачах, Нижневартовске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

Наибольшая заболеваемость отмечается у детей до шести лет. В целях профилактики проводятся исследования сточной воды и питьевой воды на наличие энтеровирусов. В 13% проб сточной воды они обнаружены. В пробах питьевой воды энтеровирусы не выделены.

Врачи напоминают, что энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии. Клинические проявления очень разнообразны. От малых форм: герпетическая ангина, конъюнктивиты, лихорадки, гастроэнтерит, до тяжелых проявлений — менингиты, менингоэнцефалиты. Очень характерны экзантемы — высыпания на конечностях, в полости рта, далее сыпь распространяется по всему телу. Наиболее тяжело инфекция протекает у детей 3−6 месяцев. Инкубационный период от 2 до 35 дней. В среднем 7−10 дней.