Мурманск, 12 августа 2019, 18:02 — REGNUM
В 2020 году в Мурманске откроется крематорий. Информацию об этом разместили в официальной группе Мурманска в Instagram.
Объект будет включать в себя непосредственно кремационный блок и административную часть с залом прощаний. Стоимость кремации усопшего будет стоить ориентировочно 20 тысяч рублей.
«Крематорий будет оснащен европейским оборудованием с современной системой газоочистки», — уточнили в администрации.
Строительство объекта ведет предприниматель их Мурманска за счет частных инвестиций.
К новости о появлении крематория мурманчане отнеслись как к долгожданной радости. Цитируем (орфография и пунктуация сохранены):
«Давно пора было построить! область огромная, а альтернатив никаких кроме холодной земли!»
«Наконец-то! Кремировать и развеять прах над океаном! Однозначно ДА»
«Да наконец-то! Хочется покоиться достойно»
«Очень приятно, что нашелся кто-то, кого волнует проблема захоронения. Главный вопрос — где будут хоронить людей через