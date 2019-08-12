Мурманск, , 18:02 — REGNUM

В 2020 году в Мурманске откроется крематорий. Информацию об этом разместили в официальной группе Мурманска в Instagram.

Объект будет включать в себя непосредственно кремационный блок и административную часть с залом прощаний. Стоимость кремации усопшего будет стоить ориентировочно 20 тысяч рублей.

«Крематорий будет оснащен европейским оборудованием с современной системой газоочистки», — уточнили в администрации.

Строительство объекта ведет предприниматель их Мурманска за счет частных инвестиций.

К новости о появлении крематория мурманчане отнеслись как к долгожданной радости. Цитируем (орфография и пунктуация сохранены):

«Давно пора было построить! область огромная, а альтернатив никаких кроме холодной земли!»

«Наконец-то! Кремировать и развеять прах над океаном! Однозначно ДА»

«Да наконец-то! Хочется покоиться достойно»