Псков, , 17:54 — REGNUM

Некоммерческие организации (НКО) Псковской области подали 66 заявок на президентские гранты во втором конкурсе 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, запрашиваемая сумма из Фонда президентских грантов превышает 130 млн рублей, общая стоимость заявленных проектов — около 200 млн рублей.

В первом конкурсе 2019 года Фонд президентских грантов поддержал 14 проектов из Псковской области, общая сумма предоставленных грантов составила более 16 млн рублей. В 2018 году победителями конкурса президентских грантов стали 17 некоммерческих организаций Псковской области, которым на поддержку социально значимых проектов было выделено около 35 млн рублей.

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов подано более 9 тыс. заявок со всех регионов России. Между некоммерческими организациями планируется распределить до 4,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года.