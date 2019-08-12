Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выделит до 30 дополнительных аварийных бригад для устранения возможных подтоплений в период по 15 августа, когда в городе вновь ожидаются интенсивные осадки.

В случае, если они действительно выпадут, предприятие готово к переходу на особый режим работы, сообщили 12 августа в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

«Во время интенсивного дождя вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20−30 минут после окончания дождя, из-за чего возможны локальные подтопления», — констатируют в Водоканале.

Там отметили, что на особом контроле находятся Парашютная улица, Светлановская и Кронштадтская площади, где в июле-августе уже наблюдались серьезные подтопления.

Как отмечают специалисты, подтопления нередко возникают на территориях, где за работу ливневой канализации отвечают частные организации, например, в торговых центрах, подземных паркингах, помещениях на цокольных этажах. Чтобы обезопасить такие места, Водоканал напоминает собственникам о необходимости оборудовать выпуски из зданий специальными автоматическими затворами или задвижками, установить герметичные двери и водоотбойные бордюры вокруг оконных и дверных приямков.

Также подтопления происходят на внутридворовых территориях и проезжих частях внутри дворов, не оборудованных системой ливневой канализации и находящихся под контролем местных коммунальных организаций.

Водоканал готов оказать помощь в случае возникновения локального подтопления на таких территориях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа во время сильных ливней на «горячую линию» предприятия поступила 181 заявка на ликвидацию последствий подтоплений. В тот день вода скапливалась в местах, где дорожное покрытие имеет неровности, под мостами и путепроводами, на цокольных этажах подземных парковок и парковок торговых центров. Позже «Водоканал» признал, что канализацию приходилось чистить из-за засоров, постороннего мусора и грязи.

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