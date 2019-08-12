Аша, Челябинская область, , 17:35 — REGNUM

В Челябинской области пропавшие 9 августа 29-летняя девушка и её семилетняя племянница были найдены под скалой недалеко от города Аши. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления МВД.

Найденных потеряшек отправили в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка и девочка утром 9 августа ушли за ягодами. Они находились возле города Миньяра, недалеко от мусульманского кладбища, но заблудились.

Их искали активно с 10 августа. Участие в поисках приняли участие сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и другие. Утром 12 августа они вышли на связь.

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