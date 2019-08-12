Москва, , 17:30 — REGNUM

Задержанная на несанкционированном митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская написала заявление в Следственный комитет, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Татьяны Молокановой.

В заявлении пострадавшая просит возбудить уголовное дело в отношении ударившего ее сотрудника полиции по статье о превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Инцидент произошёл 10 августа на улице Забелина, где проходила несогласованная акция оппозиции. Сосновская сообщила, что вышла из магазина и увидела задержания, которые проводятся на улице. Она сделала замечание полицейским из-за жёстких, по её мнению, действий при задержании инвалида. А вскоре и сама была задержана.

«В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», — процитировано заявление.

11 августа в травматологическом отделении больницы ей поставили диагноз: «ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа».

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы участники протестов разбежались от полиции