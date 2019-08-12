Москва, , 17:26 — REGNUM

Девушка, которая получила удар кулаком в живот от сотрудника правоохранительных органов во время задержания после митинга оппозиции в Москве, написала заявление в Следственный комитет. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила журналистам её адвокат Татьяна Молоканова.

Напомним, что некая Дарья Сосновская была задержана вскоре после завершения согласованного митинга внесистемной оппозиции в Москве на проспекте Академика Сахарова. Дело в том, что некоторые участники митинга, вопреки предостережениям полиции и прокуратуры, попытались организовать несогласованное шествие в сторону Китай-города. Полиция квалифицировала эти действия как несогласованную акцию и провела задержания. Всего задержаны были 136 человек, среди которых оказалась и Сосновская.

Момент её задержания попал на видео, где отчетливо видно, что сотрудники полиции действуют довольно жестко и один из них бьет девушку кулаком в живот.

Адвокат Молоканова рассказала, что врачи зафиксировали у Сосновской ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

В своем заявлении Сосновская просит проверить, есть ли в действиях полицейского «признаки превышения должностных полномочий».