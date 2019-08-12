Рязань, , 17:24 — REGNUM

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области 12 августа выступило с официальным разъяснением по ситуации с детьми, прибывшими в регион на отдых из затопленного Приангарья.

По заявлению чиновников, принять детей могли только четыре частных загородных базы, так как в государственных и муниципальных летних оздоровительных лагерях возможностей для размещения гостей не было. Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области самостоятельно определило, заключило контракт, а также обсуждало условия с руководством ООО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка».

9 августа детей встретили на железнодорожном вокзале в Сасово, доставили до лагеря, вручили подарки и сувенирную продукцию. Как уточнили в региональном минобразования, гостей не устроили погодные условия и территория расселения. Администрация района выделила детям тёплую одежду, усилило питание и доставила дополнительную мебель в лагерь. О ситуации доложили губернатору Николаю Любимову, который взял ситуацию на личный контроль. 10 августа на общем собрании педагогов из Иркутской области обсудили варианты решения проблемы. Детей предложили перевезти в другие оздоровительные базы региона, но единогласно было принято решение о возвращении в Нижнеудинск. Всем гостям в дорогу выдали сухой паёк, а врачей группы снабдили необходимыми препаратами и лекарственными средствами.

Областные власти отметили, что в 2019 году лагерь «Лесная сказка» получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. До заезда детей из Иркутской области специалисты МСЧ и УМВД Рязанской области провели дополнительные проверки соблюдения требований безопасности. В 2019 году в лагере за первые три смены отдохнули 468 детей, которые остались довольны отдыхом.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский лагерь для иркутских детей выбрали из-за низкой стоимости путёвок