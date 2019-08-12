Северодвинск, Архангельская область, , 17:16 — REGNUM

На мемориале острова Ягры в Северодвинске сегодня состоялся траурный митинг, посвященный девятнадцатой годовщине со дня гибели атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия «Севмаш», к скорбному камню, установленному в память о погибших моряках, возложили цветы. Корабелы, военнослужащие Беломорской военно-морской базы, руководство города и градообразующих предприятий, жители Северодвинска почтили память экипажа минутой молчания.

Девятнадцать лет назад страшная авария оборвала жизни 118 моряков и уничтожила один из самых современных и мощных кораблей российского Военно-морского флота.

На долю корабелов выпало не только дать крейсеру жизнь, но и проводить его в последний путь, когда Правительство России приняло решение о подъеме затонувшего «Курска» — изготовить понтоны для постановки корабля в док, участвовать в работах после подъема.

«Сегодня мы вспоминаем героический экипаж АПЛ «Курск», вспоминаем тех, с кем строили и испытывали корабль. Боль от утраты не стала меньше. Время идет, на стапелях строятся новые корабли. Курс их прежний — на океан. И пусть судьба этих кораблей будет счастливой», — отметил заместитель генерального директора Севмаша Владимир Сыродубов.

Напомним, 12 августа 2000 года атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений. Это случилосьв 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв в торпедном аппарате, который вызвала утечка перекиси водорода из-за микротрещин в корпусе торпеды.