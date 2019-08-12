Сургут, Югра, , 17:09 — REGNUM

Названы виновники отравления сургутских детей в июне 2019 года в поезде Анапа — Екатеринбург. В ходе проверки были выявлены нарушения при хранении продуктов питания у предприятия, обслуживающего вагон-ресторан, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв Уральской транспортной прокуратуре.

Возбуждены дела об административных нарушениях.

Напомним, 60 воспитанников спортивной школы вместе с тренерами возвращались после сборов из Краснодарского края в Сургут. Несколько детей пообедали в вагоне-ресторане. К вечеру ребята стали жаловаться на боли в животе. Нескольких школьников пришлось ссадить с поезда и госпитализировать в медучреждения в городах следования — в Челябинске и Екатеринбурге — с острой кишечной инфекцией.