Абакан, , 17:03 — REGNUM

В Хакасии гендиректор подрядной организации, занимавшейся реконструкцией федеральной трассы возле Пригорска, отправлен под домашний арест. Такое решение, как пишет 19rus.info, принято в Черногорском городском суде.

Как уточняет издание, рабочие компании неоднократно жаловались на невыплату заработной платы. Тормозился и ремонт трассы. За срыв сроков заказчик — ФГУП «Байкалуправдор» — потребовал неустойку в размере более 90 млн рублей.

На гендиректора подрядной организации в полицию поступило более десяти заявлений. Ему инкриминируют «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Он был задержан в аэропорту «Шереметьево «и этапирован в Черногорск в ИВС.