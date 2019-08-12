12 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Для меня ясны две вещи. Первая: «Курск» погиб, потому что в конце 1980-х нашей страной правил Горбачев, а в 1990-е в Кремле сидел Борис Ельцин. Второе: он погиб потому, что все мы вместе, включая военных, не свергли вовремя их обоих. Поэтому и выпили мы сегодня, поминая погибших моряков «Курска», за ум, совесть и волю президента Путина.

Михаил Демурин, , 17:02 — REGNUM

Сегодня у нас в сельской часовне по обычаю поминали моряков подводного крейсера «Курск», погибших в 2000 году.

Годовщина гибели АПЛ «Курск»

Почему это происходило у нас, в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области? Дело в том, что в 2001 году здесь трудами ветерана-моряка и одновременно ветерана Службы внешней разведки, а также деревенских мужиков была возведена Свято-Никольская часовня памяти экипажа «Курска». Мужики те, за редким исключением, давно покоятся на сельском погосте — не выдержали они новых «возможностей» капиталистической России, — а ветеран, Анатолий Борисович Максимов, жив, и дай Бог ему здоровья и сил. За что мы сегодня по русскому обычаю и помолились, и выпили.

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

01 Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

01 Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

А ещё выпили за военно-морскую и вообще воинскую службу, без которой нашей стране не жить, и за тех людей, которые готовы отдавать ей и своему народу лучшие годы своей жизни, а если надо — и саму жизнь.

По какой причине погиб «Курск»? За десяток с лишним лет я слышал здесь, за поминальным столом, разные версии случившегося 19 лет тому назад. Рассказывали и об ошибке его командира, который якобы позволил загрузить на крейсер торпеду, ударившуюся при погрузке о борт, и о торпедной атаке американского «Мемфиса» — его командир, якобы не сумевший найти «Курск» в Средиземном море в период кризиса в бывшей Югославии, был разжалован за это из адмиралов.

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Знать, что произошло тогда на самом деле, профессионалам надо, чтобы ответить целевым образом. Это их долг. Но, если мы честны друг с другом, отвечать надо на оба вызова: и на развал флота и всех вооружённых сил в позднее советское и в постсоветское время, и на американскую агрессию, которая в том или ином виде всегда была и есть очевидна всем.

Для меня ясны две вещи. Первая: «Курск» погиб, потому что в конце 1980-х нашей страной правил Горбачев, а в 1990-е в Кремле сидел Борис Ельцин. Второе: он погиб потому, что все мы вместе, включая военных, не свергли вовремя их обоих.

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Поэтому и выпили мы сегодня, поминая погибших моряков «Курска», за ум, совесть и волю президента Путина. Помолились, чтобы Бог его вразумлял и направлял на путь истинный. А истинный путь в нашей стране — это путь единства с народом, а не с так называемой «элитой» — будь то «перестроечная» элита 1980-х, компрадорская элита 1990-х или современная фальшиво-патриотическая, а на самом деле антинародная, стоящая на службе капиталу так называемая «элита» России начала XXI века.

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск» © Михаил Демурин

Трудно сегодня поверить, что так будет. Но, как написал нам всем в последние минуты своей службы на «Курске» капитан-лейтенант Колесников, отчаиваться не надо. Надо бороться за правду.