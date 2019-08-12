Цхинвал, , 16:55 — REGNUM

29 августа в Цхинвале пройдет ежегодная республиканская педагогическая конференция, сообщает ИА «Рес».

Школа южной осетии

По словам начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобразования Южной Осетии Нины Джиоевой, темой конференции станет «Образование в Республике Южная Осетия: будущее создается сегодня». На форуме педагоги обсудят результаты учебного года и наметят планы на новый учебный год.

В конференции примут участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, представители министерства образования и науки и делегаты, избранные на городских и районных педагогических конференциях. После форума начнут работу предметные секции, в которых представители Института повышения квалификации работников образования проведут для учителей семинары.