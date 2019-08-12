Челябинск, , 16:48 — REGNUM

Власти Челябинска не будут выделять деньги на содержание памятника чехословацким легионерам. Об этом заявили в городском комитете по управлению имуществом, отвечая на запрос «Накануне.Ru», пишет издание.

Памятник не учтён в муниципальном реестре имущества. Бремя его содержания несёт Чешская республика, как собственник, пояснили в комитете. Монумент был установлен на основании соглашения между правительствами России и Чехии от 15 апреля 1999 года по поводу взаимного содержания воинских захоронений. Однако городское управление культуры не выделяло учреждению «Привокзальная площадь» деньги на содержание этого объекта.

«Согласно положениям гражданского законодательства РФ, бремя содержания имущества несет его собственник в установленном порядке», — пояснили в комитете.

Памятник был установлен в 2011 году на Привокзальной площади. Средства выделила чешская сторона. На монументе находятся 226 фамилий интервентов, которые в 1918—1919 годах были захоронены Челябинске и пригороде.