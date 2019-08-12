Кемерово, , 16:47 — REGNUM

В Кузбассе суд по требованию прокурора обязал Пенсионный фонд России выдать несовершеннолетней из Березовского сертификат на материнский капитал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в прокуратуре региона, к прокурору города Березовского обратился опекун несовершеннолетней. Он рассказал, что Пенсионный фонд отказал ему в выдаче материнского капитала. А мать девочки ранее умерла.

Прокурор обратился в суд с требованиями признать незаконным решение Пенсионного фонда. Но городской суд отказал в удовлетворении требований. Тогда была подана апелляция.

В итоге Кемеровский областной суд по итогам рассмотрения апелляции, отменил решение суда первой инстанции и обязал ПФР выдать несовершеннолетней сертификат на материнский капитал. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.