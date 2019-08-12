Сухум, , 16:44 — REGNUM

11 августа президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством единого духовного управления мусульман Абхазии, сообщает пресс-служба президента Рауля Хаджимба.

Встреча состоялась в день мусульманского праздника Курбан-байрам. Хаджимба поздравил поздравил мусульман Абхазии с праздником. Президент отметил необходимости поддержания взаимопонимания и взаимоуважения в стране между представителями разных религий.

Руководитель единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба поблагодарил Рауля Хаджимба за поздравление и отметил, что поддержка со стороны руководства страны имеет огромное значение для мусульман.

Как сообщало ранее ИА REGNUMпраздник Курбан-байрам правительством Абхазии был официально объявлен праздничным и выходным днем. Так как в этом году день Курбан-байрам (11 сентября) приходится на воскресенье, выходной день перенесли на 12 августа.

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