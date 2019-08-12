Ульяновск, , 16:42 — REGNUM

В Ульяновской области, где падает рождаемость, хотят расширить систему мер поддержки для стимулирования рождаемости. Речь идёт не только о финансовой помощи, но и образовательно-воспитательном направлении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседание совета по реализации государственной семейной политики и региональных проектов.

В центре обсуждения была демографическая ситуация и вопросы повышения рождаемости. Власти планируют расширить меры поддержки для стимулирования рождаемости, в том числе для пар, которые ждут ребёнка. О каких конкретно мерах идёт речь, пока не сообщается. Кроме того, будет разработан комплекс мероприятий для подростков, касающихся этики семейно-брачных отношений, ведения здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья.

Особое внимание было уделено ситуации с абортами. По данным минздрава, в 2018 году показатель распространенности абортов снизился по сравнению с 2017 годом на 8,7%, в I полугодии 2019 года число абортов снизилось на 10,9%.

Ещё одно направление — поддержка женщин, которые не могут выносить детей. Было отмечено, что на базе перинатального центра «Мама» планируется открыть центр охраны семьи и репродукции, где будут проводиться генетические обследования супругов, столкнувшихся с проблемой невынашивания беременности. Данное обследование стоит 24,% тыс. рублей и не входит в систему обязательного медицинского страхования, поэтому в регионе планируют затраты компенсировать из бюджета. По предварительным расчётам, на это потребуется ежегодно около 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ежегодно порядка 700 супружеских стакиваются проблемой невынашивания детей.

По официальным данным, в Ульяновской области проживают около 151 тыс. семей, в которых воспитывается 230 тыс. детей. 12 тыс. семей в регионе являются многодетными.

Напомним, в январе — мае 2019 года в Ульяновской области родились 4362 ребёнка, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 46 детей с начала года родились при помощи процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Ульяновские власти отмечают, что для повышения доступности ЭКО для жителей региона, в 2019 году количество таких процедур будет увеличено на 25%. По плану в 2019 году планируется выполнить не менее 600 процедур ЭКО.

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