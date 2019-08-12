Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM

Руководить Екатеринбургским государственным цирком теперь будет Тамара Бортникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

До своего перевода в Екатеринбург Бортникова уже почти два года была директором Тульского государственного цирка. А в 2005 году она открыла агентство праздников полного цикла — первое в Алтайском крае, откуда Бортникова и родом.

Напомним, в конце 2018 года в Екатеринбургском цирке прошла настоящая борьба за руководящие посты. В итоге многолетнего руководителя учреждения Анатолия Марчевского сначала уволили в феврале 2019 года, однако в конце июня 2019 года ему дали должность замгендиректора Росгосцирка.

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