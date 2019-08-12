Курск, , 16:40 — REGNUM

В Курской области после массовой гибели пчёл власти намерены предотвратить подобные ситуаций в будущем. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На официальных сайтах комитета АПК, управления ветеринарии, органов местного самоуправления Курской области будут появятся разделы с информацией для пчеловодов. В регионе разработают методические рекомендации о действиях пчеловодов при отравлении пчел.

В регионе будет вестись учет пасек, а также временный учет кочевых пасек. Эта информация будет поступать к аграриям. Сельскохозяйственные производители должны будут предупреждать о химических обработках посевов. На сентябрь запланировано совещание по вопросу предотвращения и предупреждения массовой гибели пчел. Будет также решаться вопрос о создании регионального общества пчеловодов.

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