Москва, , 16:40 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 22 286 транспортных средств из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW 5-й и 6-й серий, реализованные в России в период с июня 2003 по август 2010 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении и различным сбоям в работе, вплоть до невозможного запуска.

На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и, при необходимости, его доработка. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.