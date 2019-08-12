Москва, , 16:39 — REGNUM

Пока ещё неизвестный житель Республики Карелия выиграл в Государственной жилищной лотерее квартиру в Москве и 10 млн рублей в придачу. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба «Столото».

На данный момент победитель ещё не обратился за призом. Известно, что номер его билета — 999 946 713 848. Победителю достается двухуровневая трехкомнатная квартира в районе станции метро «Ботанический сад». Её цена составляет 33 млн рублей.

Также в пресс-службе «Столото» отметили, что победитель, если он конечно объявится, может отказаться от жилья и получить денежный приз в размере 43 млн рублей. Но для этого варианта ему придется обратиться за выигрышем в офис «Столото» в Москве.

Кроме того, ещё 10 участников лотереи выиграли квартиры стоимостью 1,4 млн рублей каждая.