Курск, , 16:35 — REGNUM

В Курской области приём документов от пчеловодов продлится до 20 августа. Об этом 12 августа сообщили в областном комитете агропромышленного комплекса.

Пчелиные соты

Пасечники смогут обратиться с заявлением на выплату компенсации по фактам массовой гибели пчел или исправить неточности в уже поданных документах. После этого комиссия рассмотрит каждый конкретный случай. Как уже сообщало ИА REGNUM, ране сроки уже продлевали — до 8 августа.

Из резервного фонда администрации Курской области по документам, принятым до 8 августа, 238 пчеловодам выплатят более 15 млн рублей. За одну погибшую пчелиную семью будет выплачиваться 3150 рублей.

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