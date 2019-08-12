Кемерово, , 16:32 — REGNUM

Рабочим кемеровской шахты «Заречная» погасили долг по зарплате за июнь. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщил конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк.

Отмечается, что до конца августа может быть погашена задолженность за июль. Таким образом шахта постепенно выходит на плановые показатели добычи угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало июля кемеровские работодатели задолжали своим сотрудникам более 110,5 млн рублей по заработной плате. За месяц долг вырос в два раза — с 59 млн 623 тыс. рублей.

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