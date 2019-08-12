Архангельск, , 16:29 — REGNUM

В Архангельской области вакантными остаются 20 должностей врачей-онкологов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

По данным министерства, в регионе работают 59 онкологов, в том числе, детских. Укомплектованность медучреждений этими специалистами составляет 78,6%.

Весте с тем показатель онкозаболеваемости в области остается тревожным. В первом полугодии было выявлено 2729 новых больных злокачественными новообразованиями.

«Выявляемость онкологических больных с 1−2 стадиями рака в 2018 году увеличилась до 54,2%. Ведущими локализациями в общей структуре заболеваемости являются заболевания кожи (меланома) — 13,8%, бронхов и легких — 10,7%, молочной железы — 8,8%», — сообщили в министерстве.

Напомним, в 2018 году в Архангельской области было выявлено 5937 новых онкобольных.