Белгород, , 16:17 — REGNUM

Грант в размере 400 тысяч рублей выиграл руководитель КВН-движения Белгородской области Богдан Богута на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Деньги потратят на вовлечение сельской молодёжи в юмористические проекты. В планах конкурсанта создать областную школу КВН и помочь командам из глубинки выйти на профессиональную сцену, сообщили 12 августа в пресс-службе губернатора и правительства области.

Юмор

Победивший проект «Юниорка — 31» — это программа мероприятий для развития в муниципальных образованиях Белгородской области юмористических проектов. Грант поможет провести районные Юниор-Лиги КВН, провести тренинги и мастер-классы в муниципалитетах области, привлечь федеральных тренеров, имеющих опыт выступлений в телевизионной Высшей лиге КВН. Создатели образовательного проекта считают, что смогут за два года довести любую команду из сельского поселения области на Всероссийский фестиваль детских команд КВН.

Смена «Stand-Up Comedy» проходила в Крыму с 4 по 10 августа 2019 года. На грантовый конкурс было подано 46 заявок. Победителями стали 14 человек, на их проекты было выделено почти восемь миллионов рублей.