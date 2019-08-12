Краснодар, , 16:11 — REGNUM

Все школы и детские сады Краснодарского края должны быть полностью готовы к новому учебному году до 19 августа. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев 12 августа на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе.

«19 августа — это крайний срок, к которому школы, детские сады должны быть полностью готовы к учебному году, отремонтированы и благоустроены, оснащены всеми системами безопасности. На что-то нужны дополнительные деньги, но захламленность пожарных выходов — это халатность и безразличие руководителей школ и тех, кто отвечает в районе за сферу образования. Ценой вашей бесхозяйственности и равнодушия может быть жизнь ребенка», — сказал глава региона.

Как отмечалось, на подготовку объектов к новому учебному году из краевого бюджета выделено более миллиарда рублей. Вместе с тем, в отдельных школах выявлены нарушения. Так, в отдельных школах при ремонта использовали горючие материалы, до сих пор не освобождены эвакуационные выходы, а в ряде случаев ремонтные работы даже не близятся к завершению: так, в одной из школ Белореческого района готовность составляет лишь 50%. Прокурор края Сергей Табельский добавил, что там, где нарушены сроки освоения бюджетных средств, будут проведены проверки.

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